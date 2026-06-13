رجل دين شيعي: محرم وقتٌ للإصلاح الذاتي وتجديد الالتزام برسالة الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بدأت المراسم بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئ محمد سليم دار، تلتها مرثية كشميرية تقليدية قدمها الذاكر سيد إعجاز كاظمي. وفي كلمته أمام الحضور، استعرض حجة الإسلام آغا سيد مجتبى عباس موسوي الصفوي برنامج شهر محرم 2026، وسلط الضوء على مسؤوليات المنظمين والنواخ والمتطوعين والمعزين. وشدد على أهمية الانضباط في المواكب، والالتزام بجدول محرم الصادر عن جمعية أنجمان شريعة شيعان، والمشاركة في فعاليات صباح ويوم عاشوراء، والتنسيق مع الجهات الإدارية، وإقامة الصلوات، والحفاظ على البساطة والوقار في جميع مراسم العزاء. وخلال الجلسة الحوارية، أكد المشاركون على ضرورة زيادة مشاركة الشباب، وتعزيز التنسيق التنظيمي، والحفاظ على روح العزاء التقليدية، والالتزام الصارم بالقانون والنظام، والمشاركة الواسعة في موكب عاشوراء المركزي في بودغام. في كلمته الرئاسية، دعا رئيس جمعية أنجمان شريعة الشيعة، حجة الإسلام والمسلمين آغا سيد حسن موسوي الصفوي، المؤمنين إلى استقبال شهر محرم بخشوع وانضباط وروح إصلاح الذات.

وأوضح أن الإمام الحسين (عليه السلام) قام لإصلاح الأمة، وأن على كل مؤمن أن يغتنم شهر محرم فرصةً لتحسين أخلاقه وسلوكه والتزامه بالقيم الإسلامية. وشدد الرئيس على ضرورة أن تبقى مراسم العزاء بسيطةً وتقليديةً راسخةً في تعاليم أهل البيت (عليهم السلام). وحثّ المعزين على تجنب البدع والممارسات المخالفة للتعاليم الإسلامية، وعلى الحفاظ على الشكل الأصيل للعزاء الذي توارثته الأجيال السابقة. وأكد على حرمة يوم عاشوراء، ونصح المعزين بالامتناع عن الطعام حتى بعد الظهر، ثم الاكتفاء بتناول طعام بسيط، وقضاء اليوم في الحزن والذكرى والتقرب إلى الإمام الحسين (عليه السلام). أكد آغا سيد حسن مجددًا على أهمية حضور مجالس صباح عاشوراء ومسيرات يوم عاشوراء بأعداد غفيرة، مع الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد، والحفاظ على السلام والانضباط والوقار طوال فترة إحياء ذكرى عاشوراء. وقال إن من واجب المجتمع جمعاء إبقاء رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحياء ذكرى استشهاده على النحو الذي أراده أهل البيت (عليهم السلام). واختتم الاجتماع بالدعاء لنجاح إحياء ذكرى عاشوراء، ووحدة الأمة الإسلامية وسلامتها، ولأهل فلسطين وإيران ولبنان وشهدائها.