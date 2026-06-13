مسؤول أميركي يؤكد: إنهاء الحرب في لبنان ضمن مسودة التفاهم مع إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي رفيع أن مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في "الشرق الأوسط" ستشمل لبنان أيضاً.

وقال المسؤول خلال اتصال هاتفي مع صحافيين إن التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج الفارسي و"دولة الاحتلال الصهيونية".

وكان قد أكّد رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف أمس، التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن بلاده تعمل مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية.

كما أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتفاق المحتمل مع إيران "يملك القدرة على إعادة تشكيل المنطقة وفتح الطريق أمام سلام دائم".

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فإنّ مذكرة التفاهم المحتملة تهدف أساساً إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات في المنطقة، وتتضمن بدء مفاوضات نووية لمدة 60 يوماً تقتصر على البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات وآلية التعويضات، من دون التطرق إلى القدرات الصاروخية الإيرانية.

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