إصدار كتاب عن نمط الحياة في نهج البلاغة + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا بعنوان: (نمط الحياة في نهج البلاغة.. المباني والقواعد) لمؤلفه السيد الدكتور هاشم الميلاني.

وتولى إصدار الكتاب المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، ضمن سلسلة (نمط الحياة).

وقال مؤلف الكتاب: إنّ "الإصدار يندرج ضمن نتاجات سلسلة (نمط الحياة)، ليمثل حجر الزاوية في مشروعنا المعرفي السلوكي؛ إذ لا يمكن الولوج إلى عمق الحياة الطيبة أو معالجة الأزمات الروحية والنفسية للمجتمعات من دون امتلاك رؤية دينية منهجية واضحة المعالم".

وأضاف أنّ "الكتاب يتناول الأسس الفكرية والقواعد العامة التي يقدمها نهج البلاغة في بناء نمط الحياة الإنسانية، مما يسهم في تعزيز الوعي الديني والأخلاقي ومعالجة التحديات الفكرية والسلوكية المعاصرة".

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود القسم في رفد المكتبة الفكرية بإصدارات علمية ومعرفية تسهم في ترسيخ الثقافة الإسلامية الأصيلة.

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