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اعتراف صحيفة امريكية بتحطم مروحية هجومية قرب مضيق هرمز

9 يونيو 2026 - 16:45
رمز الخبر: 1824894
اعتراف صحيفة امريكية بتحطم مروحية هجومية قرب مضيق هرمز

تحطمت مروحية هجومية أميركية من طراز AH-64 Apache ، بالقرب من مضيق هرمز.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مروحية هجومية أميركية من طراز AH-64 Apache تحطمت، بالقرب من مضيق هرمز، فيما تمكّنت قوات الإنقاذ من إجلاء فردي الطاقم ونقلهما إلى مكان آمن دون تسجيل إصابات خطيرة.

وبحسب المصادر، وقع الحادث مساء الاثنين في منطقة قريبة من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، إلا أن أسباب سقوط المروحية لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأضافت نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادرها، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المروحية قد أسقطت بنيران الدفاعات الإيرانية أو تعرضت لعطل فني.

من جهته اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نبأ سقوط هذه المروحية العسكرية وقال: إن الطيارين اللذين سقطت مروحيتهما في مضيق هرمز، هما بصحة جيدة.
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