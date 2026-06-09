سقوط مروحية حربية امريكية بالقرب من مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين، اليوم الثلاثاء، قولهما إن مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز أمس.

وذكر المصدران للصحيفة أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية، المؤلف من طيارين، بسلام من موقع الحادث.

وبحسب أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الطيارَين بخير، فيما لم تعلق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على الحادث حتى اللحظة.

وجاء الحادث بعد أيام من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة ثم تراجعها، حيث تبادلت قامت قوات الحرس الثوري الاسلامي الايراني بقصف الكيان الصهيوني الغاصب ردا على انتهاك وقف اطلاق النار المتمثل بالاعتداءات المتكررة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الاثنين، قبل الإعلان عن العودة إلى هدنة، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أبريل/نيسان الماضي.

ميزات أباتشي

تتمتع مروحية "أباتشي إيه إتش-64" الهجومية بقدرة عالية على المناورة والفتك، ويمكنها تنفيذ العمليات عن قرب وفي العمق وفي الأجواء المختلفة لتدمير الدبابات والأفراد والأهداف المادية في بيئات قتالية معقدة ومتنوعة.

وصُممت المروحية لتكون منصة جوية متكاملة لإطلاق الأسلحة، مزوّدة بمدفع أوتوماتيكي من طراز "إم 230 إي 1" (M230E1) عيار 30 مليمترا، ونظام صواريخ جوية بزعانف قابلة للطي، إضافة إلى نظام صواريخ "هيلفاير" الموجهة نحو الأهداف الدقيقة، مما يمنحها القدرة على تنفيذ مهام هجومية متعددة بدقة وفعالية عالية.

ومنذ إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة الدولية، على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، لجأ الجيش الأمريكي إلى استعمال مروحيات أباتشي، بالإضافة إلى طائرات مسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" وطائرات هجومية من طراز "إف-إيه 18" و"إف-35″، ضمن حملة حصار بحري مكثفة تشنها القيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز لمواجهة الحرس الثوري.

وتمثل هذه الحادثة أولى خسائر الجيش الأمريكي من مروحيات أباتشي منذ اندلاع العدوان العسكري الغاشم على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكانت إيران قد أعلنت إسقاط نحو 30 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر"، في حين فقدت الولايات المتحدة عددا آخر من طائراتها المقاتلة نتيجة نيران شبكة دفاعات جوية للقوات المسلحة الايرانية خلال فترة العدوان العسكري الامريكي الصهيوني الغاشم على ايران.

.....................

انتهى / 323