مراسم وداع وتشييع ودفن جثمان القائد الشهيد تقام بعد احياء ذكرى عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ستقام مراسم وداع وتشييع ودفن جثمان القائد الشهيد (قدس الله نفسه الزكية) بعد العشرة الاولى من شهر محرم الحرام أي (بعد احياء ذكرى عاشوراء)، حسبما أعلنت ذلك لجنة احياء ذكرى القائد الشهيد الإمام المجاهد آية الله السيد علي الخامنئي في البيان الرقم (٢).

وجاء في النص الكامل للبيان رقم ٢ الصادر عن لجنة احياء ذكرى القائد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نظراً للتخطيط الدقيق الذي تم إجراؤه لإقامة مراسم الوداع والدفن والتشييع الكبرى للإمام المجاهد الشهيد آية الله الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، وشهداء أسرة قائد الثورة الإسلامية، نُعلمكم بأن التكهنات والشائعات التي نُشرت في وسائل الإعلام داخل البلاد وخارجها بشأن موعد وتفاصيل المراسم المذكورة، والتي أثارت حيرة الكثيرين ممن يرغبون في حضور هذا الحدث الجلل، لا أساس لها من الصحة.

ونظراً لسلوك قائد الثورة الإسلامية الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف)، في إقامة مراسم العزاء على سيد الشهداء الامام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وأهمية إقامة مراسم العزاء خلال هذه الأيام في جميع أنحاء إيران والعالم؛ سيتم إقامة مراسم الوداع والتشييع والدفن للقائد الشهيد بعد العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، والتنسيق النهائي مع الجهات المسؤولة والجماعات الشعبية لتقديم الخدمات اللائقة لشعبنا العزيز المعزّى.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المراسم من قبل هذه اللجنة في الوقت المناسب.

مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الشهيد

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