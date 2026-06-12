إقامة مسابقة بعنوان (الحِلْيَة العلوية) للخط العربي + رابط الاستمارة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ برعاية الأمانة العامة للعتبة العلويّة المقدّسة ، وانطلاقًا من رسالتها في رعاية الفنون الإسلامية الأصيلة وإحياء التراث الثقافي والحضاري للأمة، كشف قسم الشؤون الفكرية والثقافية عن مسابقة بعنوان (الحِلْيَة العلوية) للخط العربي.

وعن طبيعة المسابقة، قال رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية، الخادم كرار الحلو، في تصريح له: "تستمدّ المسابقة موضوعها من شمائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بما تمثله من منظومة متكاملة من الفضائل والقيم الإنسانية والإسلامية، لتكون مادةً إبداعيةً يجسدها الخطاطون في أعمال فنية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتسهم في ترسيخ حضور الخط العربي بوصفه أحد أبرز مظاهر الهوية الثقافية والحضارية".

وأضاف: "كما أنها تمثّل مشروعًا فنيًا وثقافيًا يهدف إلى إبراز جماليات الخط العربي واستلهام القيم السامية التي تمثلها الشخصية العلوية المباركة".

ودَعت اللجنة المنظمة للمسابقة جميع الخطاطين من ذوي الخبرة والكفاءة والاحترافية إلى المشاركة في هذه المسابقة وإثرائها بإبداعاتهم الفنية، بما يليق بمكانة أمير المؤمنين (عليه السلام) وعراقة فنّ الخطّ العربي.

ولمعرفة التفاصيل الفنية والتوقيتات الواردة في الملف المرفق، يمكن الاطلاع عليها من خلال النقر هنا.

https://www.imamali.net/fcomp/

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