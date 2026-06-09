بعد ضغوط من 5 دول.. ترمب يحذر نتنياهو: قد تواجه إيران وحدك

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما، من أنه "سيبقى وحيدا أمام إيران"، إذا تسبب بتحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضح ترمب للقناة 12 الإسرائيلية أنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية مساء أمس الأحد، لافتا إلى أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران.

وبشأن مسار المفاوضات المتواصل منذ شهرين، قال الرئيس الأمريكي "أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤولين إقليميين، أن كلا من السعودية ومصر وقطر وتركيا وباكستان، حثت إدارة ترمب على الضغط على إسرائيل، من أجل وقف الضربات على إيران ولبنان، كما حثت إيران على وقف مهاجمة إسرائيل، في حين نقل موقع أكسيوس عن ترمب قوله إن الدول كانت "قلقة للغاية، وتحب الاتفاق" الذي يجري التفاوض بشأنه مع طهران.