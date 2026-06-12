الخارجية الإيرانية تعلق على الاتفاق الذي اطلقته أمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح له: إن قطر وباكستان تنشطان بصفتهما وسيطين، إلا أن الإجراءات الأمريكية تؤثر في المسار الدبلوماسي.

وأضاف، كانت أوضاع المفاوضات واضحة لنا منذ البداية، وقد جرى الانتهاء من الجزء الأكبر من النص، لكن الأمريكيين كانوا يغيرون مواقفهم.

وتابع، لقد أثبتت إيران أنها لا تتهاون فيما حددته باعتباره خطاً أحمر.

وأضاف، ما يُثار بشأن الاتفاق لا يعدو كونه تكهنات، ولم يُحسم أي أمر بشكل نهائي.

وأوضح بقائي أن وضع مضيق هرمز أصبح أكثر خطورة وأقل أمناً بسبب الإجراءات الأمريكية.

وأضاف، حتى الآن، لم تتوصل إيران إلى موقف نهائي بشأن الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن المسار الدبلوماسي تأثر أيضاً بسبب الإجراءات الأمريكية غير القانونية في الاعتداء على إيران.

وأضاف، الوسطاء ينشطون حالياً، وقد أبلغناهم بمواقفنا بوضوح تام.

..................

انتهى / 232