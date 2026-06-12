العبايجي: ان مراسم استبدال راية الإمام الحسين(ع) اصبح وقعا عالميا وله آثار كبيرة وإيجابية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة ان مراسيم استبدال راية الامام الحسين (عليه السلام)، من الراية الحمراء الى السوداء والايذان بدخول شهر الاحزان شهر محرم الحرام، اصبح وقعا عالميا وله آثار كبيرة وإيجابية، ومعظم شعوب العالم تتفاعل معه سواء كانوا مسلمين او غيرهم او شيعة او باقي المذاهب مع هذا الحدث الكبير، لذلك حرصت الادارة العليا للعتبة الحسينية المقدسة، والاقسام الهندسية المعنية، واعضاء مجلس الادارة، على المتابعة المستمرة والدؤوبة لمواقع اقامة هذه المراسيم.

وقال الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية خلال تفقد لمشروع صحن الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) والجزء المتعلق بمسار ركضة طويريج ونصب المنصة ان" مراسيم استبدال راية الامام الحسين (عليه السلام)، من الراية الحمراء الى السوداء والايذان بدخول شهر الاحزان شهر محرم الحرام، اصبح وقعا عالميا وله آثار كبيرة وإيجابية، ومعظم شعوب العالم تتفاعل سواء كانوا مسلمين او غيرهم او شيعة او باقي المذاهب مع هذا الحدث الكبير، لذلك حرصت الادارة العليا للعتبة الحسينية المقدسة، والاقسام الهندسية المعنية، واعضاء مجلس الادارة، على المتابعة المستمرة والدؤوبة لمواقع اقامة هذه المراسيم، وخاصة نصب المنصة في باب القبلة، وما يتعلق بركضة طويريج في هذه المساحة في شارع باب القبلة باتجاه باب الرجاء، كونها منطقة حساسة جدا وتحتاج الى اهتمام ودقة في الحسابات الهندسية حتى تظهر هذه المناسبة بالشكل المطلوب بما يليق بها لانها حدث كبير ودخول في شهر الاحزان وهو الشهر الذي قامت به قيامة اهل البيت".

واضاف ان" العمل وفقا للحسابات الهندسية والفنية الوظيفية للأقسام المعنية مثل اقسام حفظ النظام، ورعاية الصحن الخارجي، وبقية الاقسام، فإن ممرات طريق الركضة بقيت كما هي، ولكنها اصبحت اكثر تنظيما ودقة، لاننا ليس لدينا توسعة فيما يتعلق بشعيرة ركضة طويريج لانها محسوبة وفقا لقياسات وابعاد ابواب الصحن الحسيني المطهر وعددها، وعمليات الدخول والخروج منها كونها ثابتة لا تتغير"، مستدركا بالقول "لكن كمساحة في هذه المنطقة المتمثل بصحن العقيلة زينب وصحن الامام الحسن (عليهما السلام)، فهناك توسع كبير يمكن استخدامه في الحالات الطارئة او حين الحاجة، ونحن جادون والعمل جاري ليلا ونهارا وبجهود المهندسين، والفنيين، والمهنيين، واعضاء مجلس الادارة، وتبذل جهود كبيرة للاستعداد لهذا الحدث الكبير".

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