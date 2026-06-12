إقامة ندوة افتراضية بعنوان «دور الحج في بناء الحضارة الإسلامية» باللغة الملايوية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ أقيمت ندوة افتراضية بعنوان «دور الحج في بناء الحضارة الإسلامية» مخصّصة للناطقين بالملايوية حيث تشمل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من هذه الدول.

وأقيمت الندوة برعاية «المجمع المحلي والمجالس الافتراضية المتحدة لأهل البيت (ع) في ماليزيا» وبالتعاون مع المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وبعثة الحج وممثلية قائد الثورة الإسلامية في منظمة الحج والزيارة، وحزب «تاي سيتيزن» التايلاندي، وجامعة «رادين فتح باليمبانغ» في إندونيسيا، والجامعة الإسلامية الماليزية.

وأدار الندوة الأستاذ أبو زينب أمير عروف من الجامعة الإسلامية الماليزية. أما المتحدثان الرئيسيان فكانا الأستاذ نيك إسحاق فطاني، نائب رئيس حزب «تاي سيتيزن» في تايلاند، والدكتور يوليان راما بري هندكي، أستاذ جامعة «رادين فتح باليمبانغ» في إندونيسيا.

وأوضح الأستاذ نيك إسحاق أن استعادة مركزية الأمة الإسلامية وبناء حضارة إسلامية متماسكة يتطلبان قوة سياسية ورؤية موحدة، مشيراً إلى أن الحج يُعدّ «أكبر مؤتمر للأمة الإسلامية» ويمكن أن يؤدي دوراً محورياً في هذا المسار.

من جهته، أكد الدكتور يوليان أن الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي كان يرى في الحج مصدراً عظيماً لقوة الأمة الإسلامية على المستويات السياسية والثقافية والروحية، وأن تحقيق هذا الدور يقتضي تجاوز الخلافات القومية والمذهبية والإقليمية. وأضاف أن الحضارة الإسلامية ستبلغ كمالها بظهور الإمام المهدي (عج) مع سعي المؤمنين لتهيئة الأرضية لذلك.

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