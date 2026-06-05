إقامة مراسم رفع راية الغدير في مدينة البصرة برعاية العتبة العلوية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ إحياءً لعيد الله الأكبر، وضمن برنامج رفع الراية المباركة في أكثر من 150 موقعًا في العراق والعالم، بادرت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة إلى رعاية مراسم رفع راية عيد الغدير الأغر في محافظة البصرة، بالتعاون والتنسيق مع وكيل المرجعية الدينية العليا ومؤسسة قمر بني هاشم (عليه السلام).

وحضر المراسم المباركة عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة، الخادم مصطفى منى، والوفد المرافق له، ووكيل المرجعية الدينية العليا، سماحة السيد آصف الموسوي، والمسؤولون في مؤسسة قمر بني هاشم (عليه السلام)، ونخبة من رجال الدين والشيوخ والوجهاء في محافظة البصرة.

وألقى الخادم مصطفى منى كلمة في افتتاح مراسم الغدير الأغر قال فيها: "تمرُّ علينا في هذه الأيام الذكرى العطرة لعيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، فتعود معها الحقيقة التي أرادها النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبقى حاضرةً في ضمير الأمة الإسلامية؛ ألا وهي حقيقة الولاية لمولانا الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، بوصفها الامتداد الطبيعي للرسالة، والحافظة لمعانيها، والمؤتمنة على مقاصدها الكبرى في هداية الإنسان، وإقامة العدل، وصيانة الدين من الشبهة والعوج"، مؤكدًا أهمية إحياء مناسبة عيد الله الأكبر لتجديد معاني الولاء والعهد والبيعة للمولى أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه)، ومثمنًا الجهود المشتركة التي بذلها وكيل المرجعية الدينية العليا ومؤسسة قمر بني هاشم (عليه السلام) والمؤمنون الكرام لإحياء المراسم العقائدية في محافظة البصرة.

وتُعدّ راية الغدير المرفوعة في محافظة البصرة الأكبر بين رايات الغدير التي رُفعت في مراسم الغدير الأغر في المحافظات العراقية، بمساحة (100) متر مربع، وعلى سارية يبلغ ارتفاعها (27) مترًا.

يُشار إلى أن مراسم رفع راية الغدير تُعدّ من أبرز فعاليات أسبوع الغدير الأغر، إذ ستُقام مراسم رفع الراية في 150 موقعًا في مختلف أنحاء العراق والعالم، منها العتبات المقدسة والمزارات الشريفة ومواقع وساحات رئيسة، تجسيدًا لمعاني الولاية والوفاء للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتعظيمًا لهذه المناسبة.

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