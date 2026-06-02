"أكسيوس" يكشف عن مكالمة عاصفة.. ترامب يوبّخ نتنياهو ويهدده بالعزلة الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبّخ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفيّة "التصعيد في لبنان"، وتهديد الأخير بتوسيع رقعة القصف لتشمل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفاد الموقع، في تقرير، بأنّ مكالمة ترامب ونتنياهو كانت مليئةً بالألفاظ النابية، وأنّ الرئيس الأميركي أخبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنّ تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية سيؤدّي إلى مزيد من عزل "إسرائيل" على الساحة الدولية، مبدياً اعتراضه على قيام "إسرائيل" بهدم مبانٍ كاملة لاستهداف قائد واحد من حزب الله.

وقال ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون. لولاي لكنت في السجن، أنا أنقذ حياتك السياسية والجميع يكرهك الآن والجميع يكره إسرائيل وأنت السبب في ذالك"، وفقاً لـ "أكسيوس".

كما لفت التقرير إلى أنّ "ترامب فرض إرادته على نتنياهو خلال المكالمة".

ترامب: حزب الله لن يهاجم "إسرائيل".. و"إسرائيل" لن تهاجم حزب الله

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه أجرى اتصالاً وصفه بالـ "مثمر جداً" مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً أنه "لن تذهب أيّ قوات إلى بيروت، وأنّ أيّ قوات كانت في طريقها إلى هناك قد تمّت إعادتها بالفعل"، وفق تعبيره.

