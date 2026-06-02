أكثر من 350 طالباً يحضرون دروس غدير التعليمية في لكناو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شارك أكثر من 350 شخصًا في سلسلة من البرامج التعليمية حول أهمية غدير أحمد، نظمتها مؤسسة مركز التعليم والتربية في لكناو قبيل عيد الغدير. وقد استقطبت هذه المبادرة، التي تحمل عنوان "معارف غدير"، رجالًا ونساءً وطلابًا وشبابًا من مختلف أطياف المجتمع. ويقول المنظمون إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالحدث التاريخي لغدير أحمد، ورسالته وتعاليمه، ومفهومي الإمامة والولاية في الفكر الإسلامي. كما تسعى هذه الدروس إلى تعزيز تعاليم وتراث أهل البيت (عليهم السلام) في المجتمع والحياة الأسرية.

وتتضمن البرنامج محاضرات ونقاشات أكاديمية وجلسات أسئلة وأجوبة وورش عمل تعليمية مصممة لتزويد المشاركين بفهم أعمق لجوانب مختلفة من غدير أحمد. أفاد المنظمون بأن عدد المشاركين تجاوز 350 شخصًا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتعرف على تعاليم الغدير وأهل البيت (عليهم السلام) والتفاعل معها.

وقدّم مركز التعليم والتربية شكره للمشاركين على مشاركتهم، معربًا عن أمله في أن تُسهم مبادرات تعليمية وتدريبية مماثلة في تعزيز الوعي الديني ونشر المعرفة بالتعاليم الإسلامية في المجتمع. كما ذكر المنظمون أنهم يعتزمون مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج في المستقبل، مع التركيز بشكل خاص على تعريف الأجيال الشابة بتعاليم أهل البيت (عليهم السلام) وتراثهم الفكري.