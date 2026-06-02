دائرة الشؤون الدينية الباكستانية ترسل وفوداً للسلام قبيل حلول شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أرسلت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في البنجاب وفودًا للسلام إلى عدة مدن في أنحاء الإقليم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز النظام العام والوئام بين الطوائف خلال شهر محرم. وقد ودّع الوفود رسميًا من جامعة خاتم النبيين، سكرتير دائرة الأوقاف في البنجاب، الدكتور إحسان بهاتا. كما حضر مراسم الوداع نائب المفوض، الكابتن المتقاعد علي إعجاز. غادر وفدٌ، برئاسة رئيس اللجنة المركزية لرؤية الهلال، مولانا عبد الخبير آزاد، إلى جنوب البنجاب، ومن المقرر أن يزور ملتان وبهاولبور وديرة غازي خان والمناطق المحيطة بها.

أُرسل وفدٌ آخر، برئاسة داعية داتا دربار، مولانا مختار أحمد نديم، إلى منطقة فيصل آباد، بينما غادر وفدٌ ثالث، برئاسة رئيس مجلس العلماء المتحدين، المفتي انتخاب أحمد نوري، إلى روالبندي. أفاد مسؤولون بأن الوفود ستلتقي بقادة الطائفتين الشيعية والسنية، وعلماء الدين، والزعماء الروحيين، ومسؤولي المقاطعات، ومسؤولي الشرطة، وممثلي أجهزة إنفاذ القانون الأخرى. وستركز الاجتماعات على التنسيق والحوار بهدف الحفاظ على السلام والأمن خلال شهر محرم، الذي يشهد تجمعات ومسيرات دينية حاشدة في جميع أنحاء باكستان.