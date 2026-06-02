افتتاح معرض النفائس ومخطوطات الخزانة العلوية في العتبة العلوية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ افتتح نائب الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم إحسان الطائي بحضور أعضاء مجلس الإدارة معرض النفائس ومخطوطات في الخزانة العلوية ضمن فعاليات أسبوع الغديرالأغر الخامس عشر، إذ عرض مجموعة مميزة من النفائس والمخطوطات والمصاحف والوثائق التراثية ،على قاعة السيدة آمنة (ع) في صحن السيدة فاطمة (ع).

وأوضح معاون رئيس القسم الخادم عمار ما شاء الله، للمركز الخبري: أن المعرض يتضمن عرض نماذج من المصاحف المخطوطة والوثائق التاريخية التي تمثل إرثًا علميًا وثقافيًا مهمًا، مبينًا أن الخزانة العلوية تُعدُّ من أقدم الخزانات وأشهرها في العراق والعالم الإسلامي، باستخدام أسلوب عرض مختلف عن المعارض السابقة، كما عُرضت نسخ مهمة من المصاحف الألفية (أي التي مضى على نسخها أكثر من ألف عام)، ويُعرض البعض منها لأول مرة.

وأضاف: إلى جانب التعريف بأعمال الترميم والصيانة التي تُجرى على المخطوطات النفيسة، معرضًا لنماذج من المصاحف والمخطوطات المحفوظة في الخزانة العلوية.

يهدف المعرض الذي يقام من خلال قسم الشؤون الفكرية والثقافية ويستمر للفترة من 16 – 21 من شهر ذي الحجة الجاري الى تعزيز التفاعل الجماهيري مع المناسبة المباركة وترسيخ قيم البيعة والولاء لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وإحياء ذكرى الغدير في القلوب والعقول بوصفها شعلة هدى ونور في درب المحبين.

ويُعدُّ معرض نفائس مخطوطات الخزانة العلوية فرصة ثمينة للمهتمين بالتراث والثقافة للاطلاع على كنوز معرفية وتاريخية نادرة، ضمن أجواء احتفالية تعبّر عن عظمة مناسبة عيد الغدير الأغر.

