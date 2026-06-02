مساعد الخارجية الإيرانية: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة، فلماذا استمر العدوان لأشهر؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب غريب آبادي في تغریدة له على منصة “إكس”: إن التطورات الراهنة في لبنان وسوريا والقدس المحتلة، قد كشفت عن حقيقة أكثر وضوحاً؛ وهي أن الأزمة الإقليمية ليست نتاجاً لـ ‘توترات متفرقة’، بل هي حصيلة جرائم الكيان الصهيوني وإفلاته من العقاب؛ ذلك الكيان الذي ينتهك سيادة الدول، ويفرغ وقف إطلاق النار من مضمونه، ويعتدي على المقدسات الفلسطينية.

وأكد مساعد وزير الخارجية: إن مجلس الأمن يجب أن يتجاوز مرحلة الإعراب عن القلق والدعوات العامة، وأن يتخذ قرارات عقابية وملزمة ضد الكيان الصهيوني، مضیفا أن القانون الدولي لا يُصان بالإدانات منخفضة الكلفة وعديمة الأثر. وفي هذا السياق، فإن ادعاء الرئيس الأمريكي حول إقناع نتنياهو بالعدول عن هجوم واسع على بيروت، لا يدل على نزعة واشنطن السلمية بقدر ما يؤكد الدور المباشر للولايات المتحدة في إدارة اعتداءات الكيان الصهيوني.

وكتب غريب آبادي في ختام التغریدة: إذا كان قرار الهجوم على عاصمة دولة مستقلة يتغير بمكالمة واحدة، فإن السؤال الجوهري هو: لماذا استمرت لأشهر خروقات وقف إطلاق النار، والعدوان على لبنان، وتهجير السكان، وتهديد سيادة هذا البلد، بدعم سياسي وعسكري من الغرب؟

.......

انتهى/ 278