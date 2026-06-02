إقامة ندوة بعنوان «المرأة والأسرة في فكر القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي»

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ نظّم قسم المرأة والأسرة في إدارة الشؤون الدولية التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ندوة إلكترونية باللغة العربية بمشاركة نساء من أتباع أهل البيت (ع) في دول شمال أفريقيا، تحت عنوان «المرأة والأسرة في فكر القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي». وأدارت الندوة الدكتورة ترقي، بمشاركة متحدثات من تونس والجزائر.

واستهلت الدكتورة ركن آبادي أعمال الندوة بالتأكيد على أن القائد الشهيد كان ينظر إلى المرأة باعتبارها مصدرًا أساسيًا للتحولات الإنسانية وصناعة الكمال، مشيرة إلى أن رؤيته استندت إلى مبدأ الكرامة الإنسانية الذي يمنحه الإسلام للمرأة. كما عرضت مفهوم «النموذج الثالث للمرأة» الذي طرحه، باعتباره بديلاً عن النموذج الغربي الذي يحوّل المرأة إلى سلعة، والنموذج التقليدي الذي يحصر دورها في الهامش، مؤكدة أن المرأة المسلمة قادرة على الجمع بين العفة والعلم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وقدمت السيدة بسمة بن عيفة معمر من تونس ورقة بعنوان «هوية المرأة وكرامتها في فكر السيد علي الخامنئي»، أوضحت فيها أن هذا الفكر يقدّم نموذجاً متوازناً يحفظ الهوية الإسلامية للمرأة ويمنحها حق التعليم والعمل والمشاركة السياسية، مع الحفاظ على دورها المحوري في الأسرة وتربية الأجيال.

ومن جانبها، تناولت السيدة نورا بولحية فرحات من الجزائر سبل الحفاظ على كرامة المرأة في مواجهة النزعات الاستهلاكية المعاصرة، مؤكدة أن رؤية الإمام الخامنئي تقوم على ثلاثة أسس: الإيمان، والعفة، والحضور الاجتماعي الفاعل، مستشهدة بسيرتي السيدة فاطمة الزهراء (ع) والسيدة زينب (ع) كنموذجين للمرأة المسلمة.

وفي ختام الندوة، شددت السيدة ذهبية فاهم من تونس على أهمية استعادة المرأة المسلمة لهويتها الأصيلة من خلال الوعي والمعنوية والمشاركة في المجتمع، مؤكدة أن الحجاب والعفة يمثلان حماية للكرامة والحرية الحقيقية، وأن المرأة قادرة على الإسهام بفاعلية في بناء المجتمع والحضارة مع الحفاظ على قيمها الدينية والأخلاقية.

