مومباي تستضيف تجمعًا كبيرًا بعنوان "ذكرى الإمام الراحل (ره)" لتكريم تراث الإمام الخميني (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيمت فعالية تذكارية كبرى بعنوان "ذكرى الإمام الراحل" في قاعة كيسار باغ، دونغري، مومباي، جمعت علماء وقادة مجتمع وشبابًا وعائلات لتكريم حياة ورؤية وإرث مؤسس الثورة الإسلامية، الإمام روح الله الخميني (رحمه الله). شهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف الخلفيات، وشكّلت منصة للتأمل في رسالة الإمام الخميني الداعية إلى العدل ومقاومة الظلم والصحوة الروحية ووحدة الإنسانية. وتضمن البرنامج متحدثين بارزين، من بينهم مولانا آغا مجاهد حسين (حيدر آباد)، ومولانا محمد قاضي عسكري (دلهي)، ومولانا حسنين رضوي كارروي (مومباي)، الذين سلطوا الضوء على جوانب متعددة من حياة الإمام الخميني وأثره العميق على الفكر الإسلامي المعاصر والحركات العالمية المطالبة بالعدالة.

أبهر الشاعر والعالم الجليل الدكتور ميراج مهدي (الله آباد) الحضور بعرض شعري مُلهم، بينما أدار مولانا حيدر عباس رضوي (لكناو) فعاليات الأمسية ببراعة. وأكد المتحدثون، في كلمتهم أمام الحضور، أن تعاليم الإمام الخميني لا تزال تُلهم الملايين حول العالم للتمسك بكرامة الإنسان، ومقاومة الظلم، والالتزام بالقيم الأخلاقية والروحية. وقال أحد المتحدثين الرئيسيين: "لقد حوّل الإمام الخميني مفهوم المقاومة إلى حركة عالمية راسخة في الإيمان والعدل وكرامة الإنسان. ولا يزال إرثه منارة أمل للمجتمعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم". وكان من أبرز فعاليات الأمسية عرض "سلام فرمانده بالفارسية"، الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الأطفال والشباب. كما تضمن البرنامج معرضًا للصور ومسابقة رسم للأطفال، لتشجيع الأجيال الشابة على التعرف على مُثل الإمام الخميني وإسهاماته من خلال التعبير الإبداعي. وُضعت ترتيبات خاصة للحضور من النساء، وكُرِّم الأطفال المشاركون في العروض الثقافية بالهدايا. واختُتم اللقاء بصلاة النياز، مما عزز روح الأخوة والوحدة والتفاعل المجتمعي بين المشاركين. نُظِّم هذا الحدث بدعم مشترك من عدة منظمات دينية وتعليمية وشبابية واجتماعية، منها مؤسسة شباب الإسنا عشرية، ومجمع علماء الشيعة، ومجلس علماء وخطباء الشيعة، ومجلس ثاني الزهراء، وقوة مستقبل KSI، والعديد من المؤسسات الأخرى من مومباي ومختلف أنحاء الهند. وقد عكست جهودهم الجماعية التزامًا مشتركًا بالحفاظ على تعاليم الإمام الخميني (رحمه الله) وإرثه ونشرهما.