متحدث الحرس الثوري يؤكد استعداد القوات المسلحة لجميع السيناريوهات المحتملة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، اللواء حسين محبي انه على الرغم من جاهزيتنا في جميع المجالات، ستظل حصوننا العسكرية في أعلى مستويات الجاهزية، لأننا نؤمن بأن أهم مجال يعتمد عليه العدو لتحقيق أهدافه هو الساحة العسكرية.

وأضاف: إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية، فإن نوع العمليات وجغرافية المعركة، وحتى نوع الأسلحة المستخدمة، ستختلف، والحرس الثوري على أتم الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وشدد اللواء محبي: اليوم، جاهزية قواتنا المسلحة أعلى من أي وقت مضى، وهذه الجاهزية، بالإضافة إلى القدرات السابقة، هي ثمرة الخبرة المكتسبة في ساحة المعركة والمواجهة المباشرة مع العدو.

وختم المتحدث باسم الحرس الثوري بقوله: اليوم، معرفتنا بالعدو، ومعداته الهجومية والدفاعية، وتكتيكاته، ونوع عملياته، أوضح بكثير مما كانت عليه في السابق، مؤكدا: تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز وإدارة المضيق تعد أحد أوجه قوتنا.

.......

انتهى/ 278