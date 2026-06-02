العتبة الحسينية تعلن عن برنامجها لإحياء عيد الغدير في كربلاء ومحافظات عراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت شعبة المهرجانات والمناسبات الدينية في العتبة الحسينية المقدسة عن برنامجها الخاص لإحياء ذكرى عيد الغدير الأغر في كربلاء المقدسة وعدد من المحافظات العراقية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ القيم والمفاهيم المرتبطة بهذه المناسبة العظيمة وإبراز أبعادها الدينية والفكرية.

وأوضح أن "ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي، أوليا اهتماما بالغا بهذه المناسبة المباركة، من خلال دعم وإسناد مختلف الجهات المشاركة في إقامة فعاليات عيد الغدير الأغر"

وأضاف أن "الحفل المركزي سيقام في الصحن الحسيني الشريف ابتداء من (3حزيران \ يونيو)، ولمدة (3) أيام، ويتضمن كلمات وقصائد ومشاركات شعرية وفقرات إنشادية وتوزيع الجوائز على المشاركين"، لافتا إلى أن "الحفل يتضمن افتتاح معرض (غدير خم) الدولي العاشر يوم(2حزيران \ يونيو)، بالتعاون مع مؤسسة البدور المنيرة للفنون التشكيلية الذي يضم أعمالا متنوعة".

وتابع أن "برنامج الاحتفال يتضمن رفع راية العتبة العلوية المقدسة في صحن العقيلة زينب (عليها السلام) بعد صلاتي المغرب والعشاء في(3حزيران \ يونيو) ، إيذانا ببدء مراسم الاحتفال بعيد الغدير الأغر، بالتعاون مع العتبات المقدسة".

واستطرد قائلا أن "العتبة الحسينية ستنظم أيضا مسابقة إلكترونية عبر مواقعها الرسمية تتضمن أسئلة خاصة بالمناسبة، مع تخصيص جوائز عينية للفائزين".

وبين أن "العتبة الحسينية ستنظم وبالتعاون مع موكب أهالي مدينة كربلاء، في إقامة احتفال خاص بمدينة النجف الأشرف في (3حزيران \ يونيو)، كما ستقيم احتفالية في مدينة السماوة بمحافظة المثنى بالتعاون مع المواكب الحسينية".

وأشار إلى أن "أقسام العتبة المقدسة ستنظم احتفالات وفعاليات أخرى في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية، وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى، ومدينة الكوت بمحافظة واسط، إضافة إلى العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية المقدسة، ضمن برنامج واسع لإحياء عيد الغدير الأغر في مختلف المحافظات العراقية".

الجدير بالذكر أن العتبة الحسينية المقدسة تحرص سنويا على إحياء مناسبة عيد الغدير الأغر من خلال إقامة برامج دينية وثقافية وفنية متنوعة داخل كربلاء المقدسة وخارجها، بهدف ترسيخ القيم والمفاهيم المرتبطة بهذه المناسبة العظيمة والتعريف بمضامينها الدينية والإنسانية.

