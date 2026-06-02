العتبة العلوية ترفع راية الغدير في 19 موقعًا مركزيًا في مدن عراقية ضمن فعاليات أسبوع الغدير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باشرت العتبة العلويّة المقدّسة تنفيذ مراسم رفع راية عيد الغدير الأغرّ في 19 موقعًا مركزيًا بعددٍ من المحافظات العراقية، ضمن فعاليات أسبوع الغدير الدولي الخامس عشر، بحضور وفود من العتبة المقدسة وبمشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات الدينية والاجتماعية.

وأوضح المسؤول التنفيذي للفعالية الخادم أحمد الزوركاني، للمركز الخبري أنَّ : مراسم رفع الراية شملت محافظات (النجف الأشرف والبصرة وذي قار وواسط والديوانية والمثنى وبابل وبغداد وديالى وطوزخورماتو وآمرلي وكركوك) وغيرها، مؤكدًا أنَّ العتبة المقدّسة هيّأت جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصّة بالفعالية لضمان إقامة المراسم بصورة تليق بعيد الله الأكبر.

وأضاف الزوركاني: إنَّ محافظة البصرة ستشهد رفع أعلى سارية لراية الغدير بارتفاع يبلغ 72 مترًا، فيما تبلغ مساحة الراية المرفوعة 100 متر، في مشهدٍ احتفالي يُجسّد عظمة المناسبة المباركة ويعكس الامتداد الجماهيري لاحتفالات الغدير في مختلف المحافظات العراقية.

وتأتي فعالية رفع الرايات في المحافظات بالتزامن مع انطلاق عشرات الفعاليات الدينية والثقافية والمجتمعية التي تشهدها العتبة العلويّة المقدّسة إحياءً لعيد الغدير الأغرّ .

