تقرير مصور/ العتبة العلوية تطلق مسابقة إلكترونية تُحيي مفاهيم الغدير عبر منصات التواصل الاجتماعي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ضمن فعاليات أسبوع الغدير المبارك، أطلقت العتبة العلوية المقدسة من خلال قسم الشؤون الفكرية والثقافية مسابقة إلكترونية ثقافية عبر منصات التواصل الاجتماعي تستمر لمدة خمسة عشر يومًا. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي الديني بأهمية عيد الغدير ونشر الثقافة الإسلامية الأصيلة المستندة إلى نهج أهل البيت (عليهم السلام)، فضلًا عن التعرف على السيرة العطرة لصاحب الذكرى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه). ويمكن للمشتركين الدخول إلى تطبيق وافد للحصول على المسابقة والتعرف على الأسئلة المطروحة والتفاصيل المتعلقة بها. التطبيق: https://onelink.to/ataba