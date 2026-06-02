قاليباف باتصال هاتفي مع بري: نحن مصممون على وقف إطلاق نار في جميع أنحاء لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه اذا استمرت الجرائم، سيتم وقف الحوار وسيتم التصدي للكيان الصهيوني.

وأوضح قاليباف: "إن حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن وطنهما وعن الأمة الإسلامية معاً، ومن هذا المنطلق، فإن الارتباط بين إيران ولبنان لا يمكن قطعه، ودماؤنا ودماؤكم واحدة".

وأضاف: "لقد سعينا بجدية خلال اليومين الماضيين لوقف اعتداءات إسرائيل، وإذا استمرت الجرائم، فلن نوقف مسار الحوار فحسب، بل سنقف أيضاً في وجه الكيان الصهيوني".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "نحن مصممون على إقامة وقف إطلاق نار في جميع أنحاء لبنان، وخصوصاً في جنوبه، وإذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا، فسوف يشمل وقف الاعتداءات في جميع الجبهات، وخاصة في لبنان".

من جانبه، أعرب بري عن تقديره لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى وقف جرائم الكيان الصهيوني، مؤكداً: "لبنان لن ينسى أبداً المواقف الإيجابية لإيران في هذه المرحلة الحساسة".

.....................

انتهى / 323