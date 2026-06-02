الحرس الثوري يوجه تحذيرا للصهاينة الساكنين في شمال الأراضي المحتلة بفلسطين

2 يونيو 2026 - 08:39
رمز الخبر: 1821546
قال اللواء الطيار علي عبد اللهي: نحذّر سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة بأنه إذا جرى تنفيذ هذا التهديد، فعليهم مغادرة المنطقة إن كانوا لا يريدون التعرّض للأذى.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وجه مقرّ خاتم الأنبياء المركزي، تحذيراً لسكان الأراضي المحتلة بخلاء مناطق شمال فلسطين المحتلة .

وقال اللواء الطيار علي عبد اللهي: إن نتنياهو، في سياق مواصلة أعماله العدوانية في المنطقة، هدّد بقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وأصدر تحذيراً لسكانهما يدعوهم إلى الإخلاء.

ونظراً إلى الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل هذا الكيان، فإننا نحذّر سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة بأنه إذا جرى تنفيذ هذا التهديد، فعليهم مغادرة المنطقة إن كانوا لا يريدون التعرّض للأذى.

