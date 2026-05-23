نسبة انجاز مسار ركضة طويريج في صحن الامام الحسن تبلغ (95) بالمئة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تفقد مثل المرجعية الدينية العليا يرافقه الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة وعدد من رؤساء الاقسام والمسؤولين مشروع صحن الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) وخصوصا اعمال تنفيذ مسار ركضة طويريج المباركة، التي وصلت نسب الانجاز فيها الى (95) بالمئة من المخطط له، واكد قسم مشاريع التوسعة ان المشروع سيسلم قبل حلول شهر محرم الحرام بأيام.

وقال مدير مشاريع التوسعة المهندس "حسين رضا مهدي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" والامين العام للعتبة المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي" ومعهم مجموعة من رؤساء الاقسام والمسؤولين زاروا اليوم مشروع صحن الامام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وكان هدف الزيارة متابعة الاعمال التنفيذية الجارية على قدم وساق في الصحن، وخصوصا الجزء المتعلق بمسار ركضة طويريج المهم الذي سيستقبل ملايين الزائرين الكرام خلال ليلة الاول من شهر محرم الحرام حيث تجرى مراسيم تبديل الراية الحمراء بالسوداء ايذانا باعلان الحزن على مصيبة ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف الاليمة، وايضا في العاشر من المحرم حيث تنطلق ركضة طويريج الخالدة، وكذلك في الزيارة الاربعينية المليونية"، مشيرا الى ان" التأكيد كان على سرعة الانجاز ضمن المدة المحددة للمشروع، وتحديدا قبل اسبوع من حلول شهر محرم الحرام لغرض تهيئة المتطلبات الاخرى مثل المنصة ومتعلقات الظل والتبريد وغيرها".

واضاف ان" المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، اكد على جودة العمل مشيدا بالجهود الجبارة والكبيرة التي تبذل من قبل جميع العاملين في تنفيذ المشروع، بالرغم من قصر مدة التنفيذ التي لا تتعدى (7) أشهر"، مؤكدا ان" المساحات البنائية التي تصل الى ارتفاع (15) متر تحت الارض، بلغت كامل مساحتها البنائية (14) الف متر انجزت بالكامل، ومن المؤمل ان تدخل الى الخدمة خلال الايام القليلة القادمة، وكما بينا قبل اشهر عدة وبعد التوكل على الله، وبركات سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام)، بأن الوعد وفاء، حيث وعدنا زوار الامام الحسين (عليه السلام) وادارة العتبة الحسينية المقدسة بانجاز هذا المسار ضمن المدة المحددة، وقد وفقنا الله بهذه المهمة وسيتم تسليمه لخدمة الزائرين الكرام، حيث وصلت نسب الانجاز في جزئية مسار ركضة طويريج الى (95) بالمئة من المخطط له، وهي تشكل نسبة (¼) مساحة مشروع صحن الامام الحسن المجتبى (عليه السلام)، اما ما تبقى من المشروع فقد قدمت رؤيا الى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، مفادها انه خلال سنة واحدة يتم اكمال تشييد الهيكل بالكامل مع توفير بعض المتطلبات وقد حصلت موافقته، وستتم المناقشة المستفيضة بهذا الشأن في اجتماع موسع بعد انتهاء عيد الغدير الاغر لوضع الخطة التي نسميها من الاربعين الى الاربعين، اي من حلول الزيارة الاربعينية المقبلة الى الزيارة الاربعينية التي تليها لنحدد ماذا سنقدم للزائرين"، مبينا ان" جزئية مسار ركضة طويريج انجزت فيها اعمال الحفر وصب وباقي الاعمال الاخرى خلال سبعة اشهر بوجبتي عمل تستمر (22) ساعة يوميا، وبواقع (11) ساعة لكل وجبة عمل".

