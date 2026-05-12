تكلفة الحرب الأمريكية على إيران تجاوز77 مليار دولار في 71 يوماً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تجاوزت تكلفة الحرب الأمريكية على إيران 77 مليار دولار خلال 71 يومًا، وفقًا لبيانات نشرها موقع "متتبع تكاليف الحرب الإيرانية". يُحدّث الموقع التكاليف لحظيًا، مُقدّرًا النفقات المرتبطة بنشر القوات الأمريكية، والقوات البحرية، وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالحرب على إيران. وتستند هذه الأرقام إلى تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يُقدّر أن تكلفة الأيام الستة الأولى وحدها بلغت حوالي 11.3 مليار دولار، مع اقتراب التكاليف اليومية لاحقًا من مليار دولار. في أواخر أبريل، صرّح وكيل وزارة الحرب الأمريكية وكبير المسؤولين الماليين، جولز هيرست، لأعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بأن واشنطن أنفقت ما يقارب 25 مليار دولار على الحرب على إيران.

مع ذلك، أشارت تقارير إعلامية أمريكية نُشرت في اليوم التالي، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن هذا الرقم لا يشمل تكاليف إصلاح المنشآت العسكرية المتضررة واستبدال المعدات المدمرة. ووفقًا لتلك التقارير، فإن العبء المالي الفعلي للحرب كان ضعف المبلغ الذي كشف عنه مسؤولو البنتاغون تقريبًا. رغم التكاليف الباهظة للحرب، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راغب في إنهاء العدوان، رافضًا رد إيران الأخير على مقترح واشنطن، مع أن التقارير أشارت إلى أن موقف طهران يركز على وقف الأعمال العدائية على جبهات متعددة. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، ذكر ترامب أنه اطلع على رد طهران ووصفه بأنه "غير مقبول بتاتًا"، دون توضيح النقاط التي عارضتها واشنطن.