مخطوطة نادرة من القرآن الكريم تعرض في متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تُعرض نسخة نادرة من المصحف الشريف، مؤلفة من ستين صفحة، في متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة. تحتوي كل صفحة من صفحات هذا المصحف النادر على حزب كامل من القرآن الكريم.

كُتبت هذه النسخة بخط اليد بعناية فائقة ودقة فنية عالية، وطُبعت في دار نشر تونسية، ما يعكس حرص المسلمين على القرآن الكريم عبر العصور. تعكس هذه المخطوطة الجهود التاريخية المبذولة لحفظ القرآن الكريم وتقديمه بأشكال فنية مميزة، مُبرزةً جمال الخط العربي وترتيب النصوص القرآنية.

تُعرض هذه المخطوطة ضمن مجموعة المتحف من المعروضات التاريخية والتقنيات التفاعلية المصممة لإثراء تجربة الزائر. يُسلط المتحف الضوء على تطور الكتابة القرآنية عبر التاريخ الإسلامي في بيئة تعليمية تُبرز مكانة مكة المكرمة كمنزل للوحي.