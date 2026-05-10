مفتي سلطنة عمان يدعو لمواجهة العدوان على غزة وايران أو أي بقعة للمسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ دعا مفتي سلطنة عمان المسلمين لمواجهة العدوان على غزة او ايران او اي بقعة من ارض المسلمين.

وقال مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي: ندعو المسلمين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان على غزة او ايران او اي بقعة من ارض المسلمين.

والشيخ أحمد الخليلي، معروف في مواقفه الاسلامية الداعمة لفلسطين وايران والمقاومة اللبنانية بالعلن، وكان أدان كثيرا مواقف دول عربية خاصة في الخليج الفارسي تجاه القضية الفلسطينية .

