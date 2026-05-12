مسيرة الدراجات في إسطنبول تدعم مهمة "أسطول الصمود" لكسر الحصار المفروض على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك مئات النشطاء في إسطنبول، يوم الأحد، في مسيرة حاشدة بالدراجات الهوائية والنارية، دعماً لـ"أسطول الصمود العالمي"، المبادرة البحرية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. نظمت الفعالية منظمات المجتمع المدني التركية، حيث تجمع المشاركون في منطقة بشكتاش قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر عدة شوارع رئيسية في المدينة، رافعين الأعلام التركية والفلسطينية. ذكرت وسائل الإعلام التركية أن المسيرة تهدف إلى إيصال رسالة تضامن مع المتطوعين الدوليين على متن سفن الأسطول، مع التأكيد على ما وصفه المنظمون بالحق الإنساني والقانوني في إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى غزة دون عوائق.

خلال توقف ضمن المسيرة، أكد ممثلو المنظمات أن "أسطول الصمود العالمي" مبادرة إنسانية بحتة. ودعوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لضمان سلامة السفن وطواقمها، ومنع أي إجراءات قانونية أو عسكرية ضدهم. وأشارت وكالات تركية إلى أن التجمع يأتي وسط تزايد التعبئة العامة في تركيا لدعم الجهود البحرية الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وتحدي الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.