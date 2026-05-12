محكمة ماليزية تحدد يوم 29 يونيو للنظر في تمثيل المتهمين في قضية تدنيس القرآن الكريم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حددت محكمة الجنايات في كوانتان، ماليزيا، يوم 29 يونيو/حزيران للنظر في وضع التمثيل القانوني في قضية تدنيس القرآن التي يواجه فيها طالب جامعي سابق اتهامات تتعلق بهذا الفعل ومنشورات إلكترونية ذات صلة في وقت سابق من هذا العام.

وحددت القاضية هارمي ثامري محمد هذا التاريخ للنظر في نتيجة المرافعة المقدمة من محامي إس. فيكنسواران، البالغ من العمر 21 عامًا. وقال محامي فيكنسواران، محمد أميرول أفيق محمد لقمان، إن المرافعة قُدمت إلى النيابة العامة الأسبوع الماضي.

وقالت نائبة المدعي العام، سيتي عائشة عبد الوهاب، إن المرافعة المقدمة من محامي الدفاع ستُحال إلى مكتب المدعي العام للحصول على رد. وأضافت: "علينا انتظار الرد من المقر الرئيسي". وقالت هارمي ثامري إن المحكمة ستحدد موعدًا لإدارة القضية لمراجعة وضع المرافعة. أعلن أنه لن يطرأ أي تغيير على المحاكمة التي تستمر خمسة أيام والمقرر انطلاقها في 3 أغسطس/آب. عادةً ما تُقدَّم رسالة اعتراض لطلب سحب التهم الموجهة إلى المتهم أو تخفيفها. وُجِّهت إلى فيكنسواران، الطالب السابق في جامعة ماليزيا باهانج السلطان عبد الله، تهمة تدنيس القرآن الكريم بقصد الإساءة إلى الإسلام، واستخدام تطبيق ثريدز لإنشاء ونشر رسائل مسيئة بقصد إزعاج الآخرين. وقد دفع ببراءته من التهمتين. وفصلته لجنة التأديب بالجامعة في 24 مارس/آذار بعد إدانته بارتكاب مخالفات تأديبية تتعلق بقضايا حساسة تتعلق بالعرق والدين والملكية.