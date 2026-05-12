انعقاد ندوة نسوية بعنوان "المرأة من وجهة نظر القائد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) ندوة افتراضية تحت عنوان "المرأة من وجهة نظر القائد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي"، ، واستمرت لمدة ساعتين، وأدارتها السيدة معصومة صادق من غانا، حيث شاركت فيها نساء من دول إفريقية متعددة، وطرحن آراءهن بعدة لغات من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والهوسا.

وأوضحت الدكتورة ركن‌آبادي، المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، أن رؤية القائد الشهيد للمرأة تنطلق من المعارف الإسلامية الأصيلة، حيث يقدم تصورًا كريمًا ومسؤولًا للمرأة المسلمة. وأضافت أن المرأة في الفكر الإسلامي ليست هامشية أو أداة للإعلان، بل إنسان كامل له كرامته ودوره في بناء المجتمع.

وأكدت الدكتورة ركن‌آبادي أن الإسلام يقدم نموذجًا ثالثًا في التعامل مع المرأة يقوم على العزة والتوازن والهوية، بعيدًا عن الظلم الذي تعانيه النساء في بعض المجتمعات، سواء بالحرمان من الحقوق أو تحويلهن إلى أدوات استهلاكية، مشددة على أهمية الحجاب والوعي الذاتي ودور المرأة الإفريقية في مواجهة الفقر والجهل والتطرف.

وقدّمت السيدة زينت إبراهيم من نيجيريا، زوجة الشيخ زكزاكي، مداخلة باللغة الإنجليزية حول دور المرأة في الهداية الاجتماعية. كما تحدثت السيدة ميمونة فاي من السنغال باللغة العربية حول رؤية القائد للمرأة، فيما قدّمت الدكتورة جميلة إبراهيم من الكونغو مداخلة بالفرنسية أكدت فيها على كرامة المرأة ودورها الأسري والاجتماعي والسياسي.

وتحدثت السيدة نيم بزي إمبانو من مدارس المنتظر في تنزانيا مداخلة باللغة السواحيلية، وأكدت فيها أن الإسلام يمنح المرأة دورًا محوريًا في الأسرة والمجتمع، وأن قيادة القائد الخامنئي تقوم على تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة. وفي ختام الندوة، أكدت أن رؤية الإمام الخامنئي تقوم على نظام متوازن يراعي الاختلاف والتكامل بين الجنسين.

........

انتهى/ 278