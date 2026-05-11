السيد غرويان: المقاومة مفتاح الحضارة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح السيد محمد علي غرويان، أمين جمعية الدعاة، في مقابلة حصرية، بأن جبهة المقاومة تقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحق، واصفًا الدفاع عن شعوب فلسطين ولبنان واليمن والعراق المظلومة بأنه واجب عالمي وقرآني. ورسم غرافيان خريطة استراتيجية جديدة لمعركة الجمهورية الإسلامية الحضارية، مُحددًا مضيقين حاسمين: "مضيق هرمز" رمزًا للقوة الجيوسياسية، و"مضيق العقل" ساحة المعركة الرئيسية.

وحذر قائلًا: "أدرك العدو أنه إذا لم يستطع الانتصار في ساحة المعركة المادية، فسيسعى إلى تشويه الحقائق عبر حرب الروايات، بهدف تحويل الانتصارات إلى هزائم واستهداف آمال الشعوب". وأضاف: "إن ساحة المعركة الرئيسية بين القوى اليوم ليست في البحر أو البر، بل في العقول". وشدد على أن كل هاتف محمول أصبح خندقًا، وكل مستخدم جندي إعلامي محتمل. أكد رجل الدين أن الهدف النهائي للنظام المهيمن ليس احتلال الأرض، بل "احتلال الوعي". وحذر من أن العدو يدفع بمثلث خطير من "الخوف واليأس والانقسام" إلى المجتمع الإيراني من خلال الفضاء الافتراضي.