"الدولة تنهار بسبب هجوم 7 أكتوبر".. غضب يهز الكنيست بعد أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد برسلافسكي في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين أن ما حدث في هجوم "طوفان الاقصى" في 7 اكتوبر 2023 "فشل أمني وغياب تحمل المسؤولية" أدى إلى انقسام داخلي في إسرائيل.

وأكد أن "التضامن الإسرائيلي انهار فيما الثقة بالدولة والمؤسسة العسكرية والسياسية تآكلت، وأن المجتمع أصبح يعيش حالة صدمة وانقسام وكراهية داخلية.. القيم والروح والوحدة التي كان المجتمع الإسرائيلي يتباهى بها لم تعد موجودة ".

وشهد الكنيست الإسرائيلي مشاهد غضب غير مسبوقة خلال مؤتمر صحافي لعائلات قتلى وأسرى هجوم 7 أكتوبر، حيث وجه ناجون وأهالي القتلى هجوما قاسيا ضد حكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياها بـ"قتل شعب إسرائيل".

وقال برسلافسكي "على جميع أعضاء الكنيست أن يستقيلوا فورا.. دم قتلى 7 أكتوبر على أيديكم جميعا"، مضيفا: "شعب إسرائيل لم يعد حيا منذ زمن، لأنكم قتلتموه".

وأكد برسلافسكي أن ما جرى في مهرجان "نوفا" يوم 7 أكتوبر لم يكن مجرد فشل أمني، بل لحظة انهيار كاملة للدولة ومؤسساتها، متسائلا بغضب: "كيف عدت من الأسر بعد عامين ولم يأتِ أي وزير أو مسؤول للاعتذار أو حتى السؤال عني؟".

وفي تصعيد لافت، قال إن "مقاتلي النخبة الفلسطينية الذين هاجموا نوفا نفذوا ما فعلوه هناك، لكن المسؤولين الحقيقيين يجلسون اليوم داخل الكنيست".

وخلال المؤتمر الذي نظمته "مجلس أكتوبر" للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، اتهم والد المجندة القتيلة روني أشيل، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التهرب من المسؤولية التاريخية عن "أكبر مجزرة في تاريخ إسرائيل".

وقال والدها إيال أشيل:"الدولة تنزف.. المجتمع الإسرائيلي محطم والعنف والكراهية ينتشران في كل مكان، بينما تستمر القيادة بالتحريض والانقسام بدل الاعتذار وتحمل المسؤولية".

واتهم وزراء في حكومة نتنياهو بإهانة عائلات القتلى، مشيرا إلى أن بعضهم وصف الأهالي بأنهم "يكذبون"، في وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة داخلية غير مسبوقة.

من جهته، شن والد الأسير القتيل غاي إيلوز هجوما حادا على نتنياهو، قائلا إن الحكومة "فتحت 7 جبهات وفشلت في إغلاق واحدة منها"، مضيفا:"الجثث تتراكم والحكومة لا تكترث".