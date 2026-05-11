854 شهيدًا  منذ وقف إطلاق النار بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر ارتفع إلى 854، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2,453، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 770.

ووفق التقرير، ارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: إلى 72,740 شهيدًا و 172,555 جريحا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

