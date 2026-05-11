  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

854 شهيدًا  منذ وقف إطلاق النار بغزة

11 مايو 2026 - 13:57
رمز الخبر: 1812893
854 شهيدًا  منذ وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول 3 شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر ارتفع إلى 854، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2,453، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 770.

ووفق التقرير، ارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: إلى 72,740 شهيدًا و 172,555 جريحا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
...........
انتهى/ 278

تعليقك

You are replying to: .
captcha