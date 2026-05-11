استشهاد الإمام الخامنئيّ (ره)؛ والآثار والبركات العالميّة والدوليّة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ من خلال دراسة الحرب بين إيران وأمريكا في شهر رمضان عام 2026م، واستشهاد سماحة آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئيّ في بدايتها، يمكن التوصّل إلى نتيجةٍ استراتيجيّةٍ مفادها أنّ هذا الحدث لا يمثّل هزيمةً عسكريّةً، بل يشكّل "نقطة تحوّلٍ حضاريّةٍ" في النظام العالميّ الجديد، وبدايةً لأفول الهيمنة الأحادية للولايات المتّحدة الأمريكيّة في القرن الحادي والعشرين.

وتتجلّى البركات العالميّة لهذا الاستشهاد العظيم، قبل كلّ شيءٍ، في التحوّل الجذريّ في "بارادايم الردع"؛ بمعنى أنّه للمرّة الأولى في تاريخ الحروب ما بعد الحداثة، لا يؤدّي استشهاد القائد الأعلى في بلدٍ ما إلى انهيار بنيته الدفاعيّة والسياسيّة، بل على العكس يعيد إنتاج نموذجٍ من "القوّة الناعمة القائمة على الشهادة" يتحوّل فيه الرصيد الرمزيّ للقائد الشهيد إلى أداة الردع الأكثر فاعليّةً في مواجهة التهديدات المستقبليّة.

ومن منظور التطوّرات الدوليّة، فإنّ استشهاده في حربٍ بدأتها القوّات المسلّحة الأمريكيّة مباشرةً ودون تفويضٍ من مجلس الأمن، سيؤدّي عمليًّا إلى نهاية عصر "الحصانة القضائيّة للقوى الكبرى"؛ إذ يُفترض بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة (ICC)، تحت ضغط الرأي العام العالميّ، أن تفتح ملفّ "جريمة ضدّ السلام" بحقّ كبار مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون، ممّا سيخلق سابقةً لا رجعة فيها في القانون الجنائيّ الدوليّ.

علاوةً على ذلك، وعلى مستوى منطقة غرب آسيا وفي إطار التداعيات الفوريّة لهذا الاستشهاد خلال الأعوام 2026 - 2027، يُتوقّع أن نشهد تقاربًا غير مسبوقٍ داخل محور المقاومة على المستويات الميدانيّة والدبلوماسيّة والأمنيّة؛ وهو تقاربٌ سيحوّل الدول الأعضاء في جبهة المقاومة (من العراق إلى اليمن ولبنان وفلسطين) إلى "تحالفٍ دفاعيٍّ- عمليّاتيٍّ" استنادًا إلى ما يمكن تسميته بنظرية "القيادة المستندة إلى الشهادة".

كما أنّه في تحليل التداعيّات طويلة المدى، فإنّ إحدى أهمّ النتائج الاستراتيجيّة لهذا الاستشهاد ستكون "الفشل الاستراتيجيّ لعقيدة الاغتيال الجسديّ لقادة المقاومة"؛ وذلك لأنّ آليّة اختيار القيادة في نظام الجمهوريّة الإسلاميّة، والمستندة إلى الأسس النظريّة التي أسّس لها الإمام الخامنئيّ نفسه، قادرةٌ في فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ، بالإضافة إلى تعيين القائد الأعلى، على تفعيل نموذج "القيادة المتعدّدة الطبقات"، بما يضمن الحفاظ على التماسك الداخليّ ونقل زمام المبادرة الاستراتيجيّة إلى جيلٍ جديدٍ من القادة التكامليّين الذين يجمعون بين الخبرة العسكريّة الكلاسيكيّة وتكتيكات الحرب غير المتكافئة.

ومن الآثار العالميّة الأخرى لاستشهاد سماحته في المستقبل القريب، "إلهام حركات المطالبة بالعدالة في جميع أنحاء العالم"؛ حيث ستقوم الجماعات السياسيّة والشعبيّة بدراسة استشهاد قائدٍ دينيٍّ وسياسيٍّ يتمتّع بـ 30 عامًا من المقاومة المستمرّة كـ"نموذجٍ عمليّاتيٍّ لمقارعة نظام الهيمنة"، وتكييفه مع ثقافتها المحليّة، بحيث تصبح الشعائر والرموز المرتبطة بهذا الاستشهاد جزءًا من الخطاب المناهض للاستعمار السائد في جميع الدول.

وفي مجال الجيوسياسيّة الطاقويّة والاقتصاد السياسيّ الدوليّ، فإنّ استشهاد الإمام الخامنئيّ (رضوان اللّه تعالى عليه) في حرب رمضان 2026م سيسرّع من نهاية "نظام البترودولار" بوتيرةٍ مضاعفةٍ؛ حيث ستقوم الدول المستوردة للنفط الإيرانيّ مثل الصين والهند وتركيا والعديد من دول شرق آسيا، استنادًا إلى مبدأ "القوّة القاهرة الناجمة عن العمل العدوانيّ الأمريكيّ"، بتقليص اعتمادها على الدولار في التسويات التجاريّة، وتوسيع استخدام العملات البديلة أو الأنظمة الماليّة الجديدة، بما في ذلك العملات الرقميّة الصادرة عن البنوك المركزية المدعومة بالذهب أو بالسلع الأساسية، كبدائل عن نظام "سويفت".

أما على صعيد التطوّرات الداخليّة في الولايات المتّحدة خلال الفترة 2027 - 2032، سيتحوّل استشهاد الإمام الخامنئيّ (رضوان اللّه تعالى عليه) إلى أزمةٍ شرعيّةٍ تاريخيّةٍ للمحافظين الجدد واللوبي الإسرائيليّ، لأنّ التكاليف الماديّة والاعتباريّة للحرب التي شُنّت بهدف القضاء على محور المقاومة، ستؤدّي عمليًّا إلى خلق جيلٍ جديدٍ من الإجراءات غير المتكافئة على المستويين الاستراتيجيّ والعمليّاتيّ ضدّ المصالح الأمريكيّة في دول العالم، وستدفع الرأي العام الأمريكيّ إلى الخروج في مظاهرات مناهضةٍ للحرب.

وفي الساحة العلميّة العالميّة وفي مجال نظريات العلاقات الدوليّة المستقبليّة، سيُدرّس استشهاد سماحته كـ "حالةٍ دراسيّةٍ كلاسيكيّةٍ" في كلّيّات العالم المرموقة لتعليم مفهوم "القوّة غير المادّية"؛ وهو المفهوم الذي يشير إلى قدرة الدولة-الأمّة على تحويل الهزيمة الظاهريّة إلى انتصارٍ استراتيجيٍّ من خلال "التشفير الدلاليّ" وإعادة إنتاج الهويّة الجماعيّة حول رمز الشهادة ، كأرقى شكلٍ من أشكال القوّة في "عصر ما بعد الحقيقة"، ممّا سيشكّل تحدّيًا نظريًا غير مسبوقٍ لنظريّات الواقعيّة الهجوميّة والليبراليّة المؤسّساتيّة. كما أنّ من أعمق البركات طويلة الأمد لهذا الاستشهاد للأجيال القادمة، سيكون إحياء مفهوم "الأمميّة العابرة للقوميّات والمذاهب" في العالم الإسلاميّ.



