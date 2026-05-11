غريب آبادي يحذر فرنسا وبريطانيا من ارسال مدمرات إلى محيط مضيق هرمز

فقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي فرنسا وبريطانيا من ان أي نشر للمدمرات في محيط مضيق هرمز تحت مزاعم "حماية الملاحة" ليس سوى تصعيد للأزمة.

وفي اشارة إلى ما تدعيه باريس ولندن حول مهمة لـ "تعزيز حرية الملاحة" في هرمز اكد غريب ابادي ان هذه الخطوة عسكرة لممر مائي حيوي وتغطية على جذور انعدام الأمن.

وتابع غريب آبادي: أمن الملاحة لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية لا سيما من قبل أطراف تعد هي نفسها جزءاً من المشكلات، مؤكدا ان مصدر انعدام الأمن في المنطقة يكمن في اللجوء غير القانوني للقوة والتهديد والحصار البحري وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة.

واشار غريب آبادي ان مضيق هرمز ليس ملكاً مشاعاً للقوى من خارج المنطقة بل هو ممر مائي حساس مجاور للدول الساحلية، مشددا على ان ممارسة إيران لسيادتها على مضيق هرمز وتحديد ترتيباته القانونية هو حق لها بصفتها الدولة الساحلية.

ووجه غريب آبادي تذكير للفرنسيين أنه سواء في وقت الحرب أو السلم فإن إيران وحدها هي القادرة على إرساء الأمن في هرمز.

واكد غريب ابادي أن وجود السفن الفرنسية والبريطانية أو أي دولة أخرى لمواكبة الإجراءات الأميركية سيواجه برد حاسم وفوري.

واوصى غريب آبادي فرنسا وبريطانيا وأي دولة ترسل سفنا لمواكبة الإجراءات الأميركية غير القانونية بعدم جعل الأوضاع أكثر تعقيداً.

