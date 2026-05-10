تواجه شركات الطيران الأوروبية تحولاً في استخدام وقود الطائرات مع تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) قطاع الطيران الأوروبي يوم الجمعة من أن النقص المحتمل في وقود الطائرات المحلي قد يُجبر المطارات وشركات الطيران على استخدام أنواع وقود مختلفة في مناطق متعددة، وهو سيناريو يستلزم تشديد إجراءات السلامة. وجاء هذا التحذير عقب تنبيهات من شركات طيران أوروبية تفيد باحتمالية حدوث نقص في الوقود خلال أسابيع إذا استمرت الاضطرابات في غرب آسيا. رداً على ذلك، يدرس الاتحاد الأوروبي خططاً طارئة، مثل استيراد المزيد من وقود الطائرات من الولايات المتحدة، التي تستخدم مواصفات وقود مختلفة عن تلك المستخدمة في أوروبا، وفقاً لما ذكرته يورونيوز. ويكمن جوهر هذا التحول في فرق تقني دقيق ولكنه بالغ الأهمية: فوقود الطائرات النفاثة A-1 - وهو الوقود السائد لمحركات الطائرات التوربينية المستخدم في أوروبا وأفريقيا وأستراليا ومعظم أنحاء آسيا - يتميز بنقطة تجمد أقل من وقود الطائرات النفاثة A، وهو النوع الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة وكندا. وبينما يُعتمد كلا الوقودين للعديد من أنواع الطائرات، تحذر وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) من أن الافتراضات التي بُنيت عليها البنية التحتية والإجراءات وتدريب الأطقم في أوروبا قد استندت بشكل شبه كامل على عمليات استخدام وقود الطائرات النفاثة A-1. ولا تصل توجيهات وكالة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إلى حد فرض قواعد إلزامية، لكنها بمثابة تحذير منسق لشركات الطيران والمطارات وموردي الوقود والهيئات التنظيمية من أن هذا التحول قد يُسبب مخاطر تشغيلية ومخاطر تتعلق بالعامل البشري إذا لم يُحكم السيطرة عليه. ولا تُبدي وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أي مخاوف كبيرة بشأن سلامة وقود الطائرات النفاثة A، مشيرةً إلى استخدامه اليومي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ومع ذلك، يخشى منظم الاتحاد الأوروبي حدوث ارتباك خلال فترة الانتقال إلى الوقود المختلط - خاصة عندما تفترض أطقم الطيران أو مناولة الوقود أو أنظمة الإرسال الإلكترونية خطأً أن الطائرة قد تلقت وقود Jet A-1 بينما تم تزويدها بالفعل بوقود Jet A.