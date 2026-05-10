الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم خسر مليار برميل نفط بسبب إغلاق مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الأحد، أنّ العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين نتيجة الاضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد،لافتاً إلى أنّ استقرار أسواق الطاقة سيستغرق وقتاً طويلاً حتى في حال استئناف التدفّقات عبر مضيق هرمز.

وصرّح الناصر لـ "رويترز" "هدفنا بسيط، وهو ضمان استمرار تدفّق الطاقة حتى في ظلّ الضغط الذي يتعرّض له النظام".

وقال الناصر إنّ "إعادة فتح المسارات ليس مثل عودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو مليار برميل من النفط"، مشيراً إلى أنّ قلة الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسبّبت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط العالمية المنخفضة بالفعل.

وبالتزامن مع هذه الأزمة، أعلنت الشركة السعودية عن تسجيل قفزة بنسبة 25% في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتقلّصت إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بشكلٍ كبير بسبب إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق مما حدّ من عمليات الشحن ودفع الأسعار لتسجل زيادة حادة منذ بدء الحرب.

ولجأت أرامكو لضخّ الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب لتخطّي مضيق هرمز ونقل النفط لميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو خط أنابيب وصفه الناصر بأنه شريان حيوي ساهم في التخفيف من وطأة الأزمة.

وعلى الرغم من التحوّل القسري في مسارات الشحن والبحث عن بدائل، أعاد الناصر التأكيد أنّ الأسواق الآسيوية تظلّ الأولوية الاستراتيجية للشركة والمحرّك الأساسي للطلب العالمي على الخام في المرحلة المقبلة.