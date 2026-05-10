إيهود باراك: المعركة في الشمال فشل لنتنياهو.. ومن الجيد أننا خرجنا من لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أنّ المعركة على الجبهة الشمالية تمثل "فشلاً" لرئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك، خلال مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، إنّ نتنياهو "تحوّل إلى دمية بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مضيفاً أنّ ترامب "يسيطر على كل ما يفعله نتنياهو".

كما رأى باراك أنّ "الخروج من لبنان كان خطوة جيدة"، معتبراً أنّه "منذ ذلك الحين لم يُنجز العمل بشكل كاف".

وتأتي تصريحات باراك في ظلّ تصاعد الانتقادات داخل الكيان الإسرائيلي لأداء حكومة نتنياهو في إدارة المواجهة على الجبهة الشمالية، بالتزامن مع استمرار عمليات المقاومة في لبنان وتزايد القلق الإسرائيلي من توسع المواجهة.

"معاريف":دعوات إسرائيلية متزايدة لرحيل نتنياهو: الجبهات التي فتحها "فخاخ استراتيجية"

وكان المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، قد دعا نتنياهو صراحةً إلى الرحيل، معتبراً أنّ الجبهات التي فتحها تحوّلت إلى "فخاخ استراتيجية"، وأنّ لبنان بات "مستنقعاً" يفرض أثماناً باهظة على "إسرائيل"، في وقت يستعيد فيه حزب الله قدراته، بينما تواصل حركة حماس إعادة تنظيم نفسها في غزة.

كما أشارت الصحيفة إلى تراجع مكانة نتنياهو داخلياً وخارجياً، وفشل "الإنجازات العسكرية" في تحسين موقعه السياسي أو رفع شعبيته في استطلاعات الرأي، بالتزامن مع تصاعد أزماته القضائية وتحذيرات من أنّ خسارته المقبلة قد تفتح الباب أمام سجنه.

واعتبر الكاتب الإسرائيلي أنّ العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد كما كانت، وأنّ الأخير بات "يستنزف تجربة نتنياهو"، في ظلّ تراجع صورة "إسرائيل" دولياً وتصاعد الانتقادات لطريقة إدارة الحرب والأزمات الإقليمية.