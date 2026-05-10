الأمم المتحدة تحذر من أن الهجمات الإسرائيلية وعنف المستوطنين قد تسببا في نزوح 40 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال العام الماضي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة قد أدت إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني خلال العام الماضي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم السبت، استشهد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قائلاً إن الهجمات وعمليات الهدم الإسرائيلية لا تزال تُجبر العائلات الفلسطينية على ترك منازلها. ووفقاً لحق، فقد تسببت عمليات الهدم التي نُفذت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار وحده في نزوح 42 فلسطينياً، بينهم 24 طفلاً. وأضاف المسؤول الأممي أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين غير الشرعيين مستمرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأشار إلى أن المستوطنين يعتدون بشكل متكرر على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وأوضح حق أن التصعيد يشمل مداهمات عسكرية واعتقالات وإطلاق نار واستخدام مفرط للقوة ضد الفلسطينيين. بحسب إحصائيات فلسطينية وردت خلال الإحاطة الإعلامية، أسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 1155 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، وإصابة نحو 11750 آخرين، واعتقال ما يقارب 22000 شخص، بمن فيهم في القدس المحتلة. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن إسرائيلية جديدة مداهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية يوم السبت. اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة جيوس، شمال شرق قلقيلية، وداهمت منازل، ونفذت اعتقالات وسط انتشار عسكري كثيف. كما نفذت القوات مداهمات في جنين ونابلس، ونشرت قواتها في عدة أحياء. وفي منطقة رام الله، أفادت التقارير بأن مستوطنين إسرائيليين غير شرعيين أضرموا النار في سيارة قرب قرية طيبة شرق المدينة. تأتي هذه التطورات الأخيرة في ظل تصاعد العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبموجب القانون الدولي، تُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بشكل قاطع. لقد حذرت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً من أن التوسع الاستيطاني من قبل النظام الإسرائيلي يشكل عقبة رئيسية أمام السلام، لأنه يجزئ الأراضي الفلسطينية ولا يترك سوى القليل من الأراضي المتصلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في ظل ما يسمى بحل الدولتين.