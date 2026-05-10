حملة الأشرطة الحمراء تدين وزير الخارجية الإسرائيلي بن غفير بسبب قانون الإعدام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أدانت حملة الأشرطة الحمراء بأشد العبارات المساعي المتواصلة التي يبذلها وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير للترويج لتشريعات توسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، لا سيما في الحالات التي ستؤثر فيها هذه التشريعات بشكل غير متناسب على الفلسطينيين. وأصدرت الحملة البيان الصحفي التالي يوم السبت: نظراً لجهوده المتواصلة في الترويج للفصل العنصري والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولتصريحه بنيته شنق الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بكل الوسائل، فقد استحق بن غفير لقب "جلاد القرن" لعام 2026. نرى في سعي بن غفير نحو الإعدام تصعيداً خطيراً يُهدد بترسيخ عقوبة لا رجعة فيها ضمن نظام يتسم أصلاً بانعدام المساواة. نؤكد بوضوح: يجب محاسبة ومحاسبة أي شخص يُصر على تبني سياسات تُجيز الإعدام في ظل هذه الظروف على أعلى مستوى من التدقيق. نُسلط الضوء على المخاوف التالية:

● توسيع نطاق عقوبة الإعدام في سياق تمييزي، مما يُثير شكوكًا جدية حول المساواة أمام القانون والإجراءات القانونية الواجبة.

● تصاعد عنف الدولة، واستبدال سُبل تحقيق العدالة بنتائج لا رجعة فيها.

● تناقض مع التوجهات العالمية لحقوق الإنسان، حيث تتجه المزيد من الدول نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

● ترسيخ الانقسام والظلم، مما يُفاقم التوترات بدلًا من حلها. ترى حملة الأشرطة الحمراء أن تبني مثل هذه الإجراءات يعكس نمطًا أوسع من السياسات التي تُعطي الأولوية للعقاب على العدالة، وللسلطة على كرامة الإنسان. ندعو المجتمع الدولي إلى معارضة أي توسيع لعقوبة الإعدام، وضمان المساءلة عن السياسات التي تُهدد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.