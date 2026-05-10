الاحتلال الصهيوني يستهدف المدنيين ويقتل ويصيب 133 مواطنا في مناطق لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق المدنيين من خلال عدوانه الغاشم على لبنان، مما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ليوم أمس السبت.

وشنت دولة الاحتلال غارات على جنوب العاصمة بيروت، وهجمات على مناطق متفرقة في لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل واشتباكات حدودية، في خروقات جديدة للهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

وفي جنوب لبنان، استشهد 7 أشخاص وأصيب 15 لبنانيا في غارة على بلدة السكسكية بقضاء صيدا، فيما قُتل 3 آخرون في غارة على سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية بقضاء صور، كما قُتل 3 أشخاص كذلك بغارة استهدفت مبنى في حي البياض بمدينة النبطية بقضاء النبطية.

وأسفر استهداف بمسيّرة على طريق النبطية قرب ثانوية الصباح في مدينة النبطية عن استشهاد شخصين، كما استشهد شخص باستهداف دراجة نارية على طريق عام بين بلدتي تول والدوير بقضاء النبطية، وآخر في غارة بمسيّرة على حي المسارب في بلدة ميفدون.

كذلك أدت غارات استهدفت بلدات حاريص بقضاء النبطية وبدياس في قضاء صور والمروانية والنبطية الفوقا ودوار كفرتبنيت إلى سقوط شهيدين وعدد من الإصابات.

وفي وسط لبنان، سقط 6 شهداء بغارات استهدفت قضاء الشوف، فضلا عن إصابة أشخاص بغارتين استهدفتا سيارتين على الأوتوستراد الساحلي عند منطقة السعديات.

وشرقي لبنان، أغار الطيران الإسرائيلي مرتين على بلدة قليا وأطرافها في البقاع الغربي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السبت أنه استهدف أكثر من "85 هدافا في عدة مناطق في لبنان" "جوا وبرا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كلها مدنية وليست عسكرية .

