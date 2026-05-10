طائرات العدو الإسرائيلي تخترق أجواء محافظة درعا السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أجواء العديد من مناطق محافظة درعا جنوب سوريا شهدت، اليوم الأحد، تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي التابع للعدو الإسرائيلي، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن تنفيذ غارات جوية أو استهدافات مباشرة داخل المحافظة.

وأفاد المرصد على موقعه الإلكتروني، بأن الطيران الحربي للعدو حلق على ارتفاعات متفاوتة فوق مناطق عدة في ريفي درعا الشرقي والغربي، بالتزامن مع تحركات عسكرية تشهدها بعض المناطق الجنوبية من البلاد.

إلى ذلك ، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول سيارتين تابعتين لقوات الأمم المتحدة “UN” إلى قرية جملة الواقعة في ريف درعا الغربي.

وبحسب المعلومات، فإن الآليتين دخلتا المنطقة خلال ساعات الليل، دون ورود معلومات رسمية حول طبيعة المهمة التي دخلوا لأجلها.

