إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق لدعم عدوانها على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّ إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بينها مسؤولون أميركيون، "أُقيمت القاعدة قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة، وضمَّت قوات خاصة وشكّلت مركزاً لوجيستياً لسلاح الجو الإسرائيلي، كما تمركزت فيها فرق للبحث والإنقاذ تحسّباً لإسقاط طيارين إسرائيليين خلال العمليات".

وترى المصادر أنّ "القاعدة السرّية ساعدت إسرائيل على تقليص المسافة مع ساحة العمليات، ما أتاح تنفيذ مهمات إنقاذ وتدخل سريع، إضافة إلى وجود وحدات نخبة من سلاح الجو الإسرائيلي مدرّبة على تنفيذ عمليات كوماندوز داخل أراضي العدو".

وقال مايكل نايتس، مدير الأبحاث في شركة "هورايزن إنغايج" الاستشارية: "من الطبيعي قبل أي عملية عسكرية أن تتم عمليات استطلاع وإنشاء مواقع من هذا النوع".

وأضاف أنّ "الصحراء الغربية العراقية، الشاسعة وقليلة السكان، تُعدّ بيئة مثالية لإقامة قواعد موقتة"، مشيراً إلى أنّ "القوات الخاصة الأميركية استخدمت المنطقة نفسها خلال عملياتها ضد نظام صدام حسين عامي 1991 و2003".

ولفت إلى أنّ "سكان الصحراء العراقية اعتادوا على مشاهدة تحركات غامضة، من نشاطات تنظيم "داعش" إلى فرق العمليات الخاصة، ما دفع كثيرين إلى تجنّب الاقتراب من تلك المناطق"، كما كشف أنّ "سكاناً محليين أبلغوه عن رصد نشاط مكثف للمروحيات خلال العدوان العسكري الامريكي الصهيوني على ايران".

