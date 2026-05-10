اشتباكات عنيفة بين قوات الشرع والحرس الوطني في ريف السويداء الغربي

اشتبكت قوات تابعة لحكومة الشرع المؤقتة في السويداء جنوبي سوريا، مع ما يسمى بالحرس الوطني بالأسلحة الثقيلة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكاتٍ عنيفة في محافظة السويداء جنوبي البلاد، بين قوات حكومة الشرع الانتقالية من جهة، وما يسمى بالحرس الوطني بالسويداء من جهة أخرى.

وأوضح المرصد السوري أن الاشتباكات وقعت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف الهاون على محور بلدة “عرى” و”خربة غوثا” في الريف الغربي من السويداء دون معرفة الأسباب.

وأضاف المرصد السوري أنَّ بعض القذائف سقطت بالقرب من منازل المدنيين داخل بلدة عرى، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين السكان، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

