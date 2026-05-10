الحرس الثوري: سنستهدف مراكز القيادة الامريكية في المنطقة إذا تعرضت ناقلات نفط ايرانية لهجوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّرت قيادة القوة البحرية التابعة لحرس الثورة في إيران من أن أي تعرض لناقلات النفط أو السفن التجارية التابعة للجمهورية الإسلامية "سيتبعه هجوم عنيف ضد أحد المراكز الأميركية في المنطقة وسفن العدو".

بدوره، قال قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة العميد مجيد موسوي إن صواريخ ومسيرات القوة "مصوّبة نحو الأهداف الأميركية في المنطقة وسفن العدو المعتدي"، مشيراً إلى أنهم بانتظار أوامر الإطلاق.

وفي الإطار عينه، قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري في وقتٍ سابق اليوم، إن بلاده تتلقى رسائل عبر قنوات مختلفة بأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً عسكرياً، مؤكداً أن إيران جاهزة لكل احتمالات في الميدان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توقّع رداً إيرانياً قريباً على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب، زاعماً "القضاء على القوات المسلحة الإيرانية"، بعدما كان "يستغيث" بروسيا والصين للتوسط من أجل وقف النار.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر ومسؤولين، أنّ واشنطن وطهران تقتربان من التوصّل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما، عبر مسوّدة إطار عمل تهدف إلى وقف القتال.

