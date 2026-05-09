باحثون هنود: مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة هي امتداد لمسار كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عُقد مؤتمر وطني بعنوان "أمين الثورة" في العاصمة الهندية نيودلهي، استقطب حشدًا كبيرًا من العلماء والأكاديميين ومختلف شرائح المجتمع. وجمع مؤتمر "أمين الانقلاب"، الذي نظمه مجلس علماء الشيعة في الهند، نخبة من العلماء ورجال الدين والخطباء من أهل البيت (عليهم السلام). وأدان المشاركون الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلًا عن عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مع الإشادة بذكرى شهداء إيران. وكرّم الحضور شهداء إيران الإسلامية، مع التركيز بشكل خاص على الشهيد آية الله العظمى السيد علي حسيني خامنئي، وشددوا على ضرورة مواصلة مسيرة المقاومة والصمود في وجه الظلم والاستبداد العالمي. وصف المتحدثون في الفعالية مقاومة الشعب الإيراني بأنها امتدادٌ لمسيرة كربلاء، مؤكدين أنه كما كانت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) مصدر إلهامٍ لشعوب العالم الحرة، كذلك أيقظت تضحيات شهداء إيران وإيثارهم الأمم، ونشرت الوعي بمذهب أهل البيت (عليهم السلام). وأكد المؤتمر كذلك أن استشهاد المرشد الأعلى الراحل آية الله العظمى السيد علي خامنئي، وغيره من الشهداء الإيرانيين، قد بثّ روحًا جديدة في رسالة كربلاء الخالدة. ووفقًا للمتحدثين، فقد حفّزت هذه التضحيات الكثيرين حول العالم على دراسة المذهب الشيعي باهتمام متجدد، وزاد من تعلّق عدد كبير منهم به.