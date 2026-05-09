الراشد: أبرز ما تواجهه النهضة الشيعية هو انتقال من النظرية الى التأثير الواقعي يعيد علاقات الإنسان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ على الرغم من الإنجازات الكبرى التي قدّمتها النهضة الشيعية المعاصرة في إحياء الروح وبعث الوعي، وفي ترسيخ الثقة بأنّ للفكر الشيعي قدرة حقيقية على التأثير الإيجابي في تشكيل الواقع وتوجيهه، وعلى الرغم من ما تحمله هذه النهضة من قيم أخلاقية وإنسانية ضخمة تُسهم في بناء الفرد وصياغة المجتمع، فإنّ المسار لم يكن خاليًا من التحدّيات والعقبات.

فالمشاريع الفكرية الكبرى، بطبيعتها، تواجه دائمًا مقاومات متنوّعة تمنعها من تحقيق إنجازاتها بالسرعة التي تقتضيها رؤيتها الواسعة.

ذلك أنّ النهضة تسعى إلى ترجمة الفكرة الدينية إلى حضور حضاري فعّال، وإلى نقل الوعي الجمعي من موقع الانكفاء والشعور بالقصور إلى مساحات الفاعلية والثقة بالذات، بحيث تصبح الفكرة قادرة على التفاعل مع الحياة بكل طبقاتها، ومع تعقيدات الواقع الإنساني المتعدّد. وهذا التحوّل العميق يتطلب تجاوز عوائق معرفية وثقافية ونفسية متجذّرة عبر عقود طويلة.

ومن أبرز ما تواجهه النهضة اليوم من تحدّيات هو ذلك الفاصل القائم بين قوّة الفكرة من جهة، وبين قدرتها العملية على النفاذ إلى البنى الاجتماعية والحضارية من جهة أخرى؛ أي كيفية الانتقال من مستوى الإمكانات النظرية والقيمية إلى مستوى التأثير الواقعي الذي يعيد تشكيل علاقات الإنسان بذاته وبمحيطه. إنّها محاولة للانتقال من موقع الضعف والوهن إلى موقع الحضور والفاعلية والتأثير في مسارات الحياة المختلفة، على نحو ينسجم مع جوهر القيم التي يحملها هذا الفكر ومع تطلعاته الإنسانية الكبرى.

الدكتور راشد الراشد

