قال بقائي: ان الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب هي قيد الدراسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل : ان الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب هي قيد الدراسة.

أضاف بقائي في تصريحه:"إن الإجراء الذي حصل الليلة الماضية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لوقف إطلاق النار في آن معاً. لكن المدافعين عن البلاد صفَعوا العدو صفعة قوية، وردعوا شرور الأعداء بكل قوة."

وتابع بقائي: "نحن في وضع اسمي لوقف إطلاق النار، وقواتنا المسلحة مستعدة بكامل طاقتها، كما ترصد بدقة، وسترد في أي مكان يلزم، وبكامل قوتها، على أي اعتداء أو مغامرة. ولكن يجب القول إن شروركم قد تم دفعها."

واضاف بقائي : "وبخصوص المفاوضات، يجب القول إنها قيد الدراسة، وعندما نتوصل إلى نتيجة نهائية سنعلنها بالتأكيد".

